Тбилиси, 26 августа, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Грузия заинтересована в решении сложных проблем в отношениях с Российской Федерацией, но никогда не смирится с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Напомним, российские власти неоднократно заявляли, что не собираются пересматривать вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Представители правительства Грузии, которые пришли к власти в результате выборов 2012 года заявляли, что надеются вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии исключительно мирным путем.

Представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии регулярно встречаются в рамках Женевской дискуссии. Встречи эти однако не приносят никакого результата. Власти в Тбилиси продолжают твердить о том, что Абхазия и Южная Осетия — это якобы оккупированные российскими войсками территории Грузии.

Абашидзе констатировал, что фактически российско-грузинские отношения находятся в глубоком тупике из-за того, что Москва приняла решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Это решение вогнало в глубокий тупик грузино-российские межгосударственные отношения», — сказал спецпредставитель.

Он считает, что признав независимость Абхазии и Южной Осетии Россия сделала шаг, «направленный против целостности древней христианской страны, которому нет оправдания».

Стоит отметить, что Абашидзе лукавит, так как с середины XV века никакого «целостной христианской Грузии» не существовало — территория, на которой проживали грузины были разделена между несколькими феодальными государственными образованиями, которые периодически завоевывались то персами, то турками. В итоге Российская империя постепенно собрала все грузинские земли под своим началом. Земли Абхазии и Южной Осетии находились в составе Грузии формально постольку поскольку Грузия была частью СССР. Вопрос о независимости Абхазии и Южной Осетии был поставлен сразу же после развала Советского Союза.

Тем не менее Абашидзе уверен, что у реализации независимости и государственности Абхазии и Южной Осетии нет никаких перспектив, так как их независимость признают лишь несколько государств и Россия.

«Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения, как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог», — сказал Абашидзе.

Однако, чтобы решить эти проблемы, нужна политическая воля, отметил спецпредставитель. Иными словами Абашидзе намекает на то, что Москва должна сдать Грузии Абхазию и Южную Осетию и тогда, может быть, отношения между Москвой и Тбилиси нормализуются. Подобный подход грузинской стороны никогда не приведет к нормализации двусторонних отношений.