Вашингтон, 26 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Дом на колесах, принадлежавший Элвису Пресли, был выставлен на аукцион GWS Auctions 25 августа.

Publicdomainpictures.net Элвис Пресли

Передвижной дом площадью 60 футов (около 20 кв. метров), принадлежавший «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли, стал одним из лотов на тематическом аукционе GWS Auctions.

Торги проходят в режиме онлайн, стартовая цена составляет 13 тысяч долларов. Известно, что Элвис Пресли владел как минимум 8 передвижными домами. Дом, выставленный на торги, был приобретен певцом в 1967.

Отметим, что на аукционе GWS Auctions, открывшем торги 25 августа, выставлены вещи и других знаменитых американских певцов: Фрэнка Синатры и Майкла Джексона.