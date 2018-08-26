Москва, 26 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. С Днём шахтёра поздравил работников и ветеранов угольной отрасли президент РФ Владимир Путин. Поздравление размещено 26 августа на сайте Кремля.

Евгений Соловьев. День Шахтера. 1963

В своём поздравлении Путин выразил уверенность в том, что ответственность при подходе к делу и опора на опыт предшественников помогут представителям шахтёрского братства и впредь добиваться производственных успехов в отечественной угольной промышленности, повышать её конкурентоспособность, а также вносить серьёзный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала России.

«Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки», — сказано в поздравлении.

Также президент отметил, что День шахтёра отмечается не только в угледобывающих регионах нашей страны, но и отмечается по всей России.

Напомним, что День шахтёра, профессиональный праздник горняков, традиционно отмечается в России в последнее воскресенье августа.