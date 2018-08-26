Лондон, 26 августа, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Инвестиционный банк, который будет рассматривать предложения о продаже лондонского футбольного клуба «Челси», нанял российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом 26 августа сообщает Sunday Times.

Publicdomainpictures.net «Челси»

При этом источник в самом клубе заявил Sunday Times, что владелец клуба не думает о продаже «Челси».

Представитель Абрамовича не стал комментировать изданию данную информацию и назвал её «рыночными спекуляциями».

Также, согласно данным Sunday Times, ранее Роман Абрамович не стал покупать миноритарную долю «Челси» у американской акционерной компании Silver Lake Partners и не стал продавать клуб Джиму Рэтклиффу — самому богатому британскому бизнесмену, после непродления российскому предпринимателю инвестиционной визы в июне.

Отметим, что Роман Абрамович приобрел лондонский футбольный клуб «Челси» в 2003-ем году за 140 миллионов евро.