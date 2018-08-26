Лондон, 26 августа, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Экс-игрок сборной Великобритании по футболу Пол Гаскойн задержан полицией за сексуальные домогательства, сообщает 26 августа британское издание The Sun.

Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки

На станции города Дарем 51-летний экс-футболист был арестован транспортной полицией, после жалобы женщины на его неприемлемое поведение. Как сообщается, жертва заявила о сексуальных приставаниях бывшего футболиста к ней в поезде на пути из Йорка. После допроса Гаскойн был отпущен полицией до дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Также отмечается, что Гаскойн страдает от хронического алкоголизма и часто попадает в скандальные происшествия. Так в 2014 году его выселили из квартиры, и он провел пять дней в клинике из-за отравления джином. В 2015-ом его нашли пьяным в луже крови в отеле, а в 2016-ом госпитализировали после драки в баре.

Гаскойн в течение своей карьеры футболиста выступал в таких клубах «Рейнджерс», «Ньюкасл», «Милсборо», «Тотенхэм», «Лацио» и «Эвертон». В составе «Рейнджерс» дважды стал чемпионом Великобритании по футболу, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Отметим, что скандалы с домогательствами стали широко тиражироваться СМИ после серии скандалов с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным актрисами в домогательствах по отношению к ним. В России подобный скандал в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого пытались начать три журналистки СМИ — ТК RTVI, ТК «Дождь», и Русской службы Би-би-си». Однако комиссия по этике Госдумы РФ сочла их претензии необоснованнями.