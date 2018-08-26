Вашингтон, 26 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В американском городе Глендейле состоялся бой за звание чемпиона мир по боксу по версии WBO во втором легчайшем весе. Поединок прошел в ночь на 26 августа.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дёжкин. 1970. СССР Атакует

На ринге за звание чемпиона мира по версии WBO сражались британский боксер Айзек Догбо и японский боец Ходэнори Отаке.

Победа досталась Догбо. Бой завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Это 20-я победа в карьере Догбо, который провел 20 боев. Для Отаке это уже третье поражение. Всего японец провел 31 бой при трех ничьих.