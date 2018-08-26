Вашингтон, 26 августа, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Бывшие президенты Соединённых Штатов Америки прокомментировали печальное известие о смерти сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, который ушел из жизни сегодня, 26 августа, в возрасте 81 года.

(сс) AFL-CIO America's Unions Маккейн и Буш — младший

Заявления в связи со смертью Маккейна сделали Джимми Картер, Джордж Буш — старший, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Обама написал, что он и Джон Маккейн принадлежат к разным поколениям и совершенно разным слоям общества. Также он напомнил, что конкурировал с Маккейном на высшем политическом уровне — они были соперниками на выборах президента США 2008 года, которые выиграла Обама.

«Но мы, несмотря на наши разногласия, были верны… идеалам, за которые поколения американцев и иммигрантов сражались, воевали и приносили себя в жертву», — написала Обама.

Экс-президент США Джордж Буш — младший назвал Маккейна «патриотом высшего порядка». Он отметил, что жизни некоторых людей настолько яркие, что сложно себе представить, что они заканчиваются.

«Некоторые голоса настолько живые, что их трудно успокоить. Джон Маккейн был человеком глубокой убеждённости и патриотом высшего порядка», — написал 43-й президент США на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Бывший президент США Билл Клинтон назвал Маккейна опытным и жестким политиком. Также Клинтон напомнил, что его супруга Хиллари работала вместе с Маккейном в сенате Конгресса и США и несмотря на то, что они принадлежали к разным партиям, Маккейн был готов отодвинуть в сторону вопросы партийной принадлежности и делать то, что он считал лучшим для Соединённых Штатов.

Официальный представитель семьи Буш Джим Макграт опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter заявление бывшего президента США Джорджа Буша — старшего. 41-й президент США согласился с мнением своего сына — Джорджа Буша — младшего о том, что Маккейн был «патриотом высшего порядка», а также назвал его государственным служащим редчайшего мужества.

39-й президент США Джимми Картер также отметил патриотизм Маккейна и его многолетнюю работу на посту сенатора от штата Аризона.

«Джон Маккейн был человеком чести, настоящим патриотом в лучшем смысле этого слова. Американцы всегда будут ему благодарны за героическую военную службу и за его непоколебимость в качестве члена сената Соединённых Штатов», — сказано в заявлении Картера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккен скончался в возрасте 81 года на своем ранчо в штате Аризона от рака мозга.