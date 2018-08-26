Тегеран, 26 августа, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Число пострадавших от землетрясения, произошедшего в Иране, возросло до 232 пострадавших и двух погибших, сообщает 26 августа иранское агентство Mehr со ссылкой на генерал-губернатора пострадавшей от катаклизма провинции.

(сс) Angelo_Giordano После бедствия

Землетрясение произошло в 01:13 мск в иранской провинции Керманшах к западу от города Джаванруд. Его магнитуда составила от 5,9 до 6,1 баллов, по разным данным.

Отметим, что ранее СМИ сообщалось о 140 пострадавших и одном погибшем в результате природного катаклизма.