Владивосток, 26 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Обломки рыболовного судна обнаружил экипаж вертолета Ми-8 МЧС России 25 августа на месте поиска потерпевших бедствие рыбаков из КНДР, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

Экипажу вертолета МЧС России удалось обнаружить обломки северокорейской рыболовной шхуны, потерпевшей бедствие в 100 км от Владивостока в водах Японского моря. В течение трех с половиной часов спасатели обследовали с воздуха зону происшествия, однако ни одного из четырех членов экипажа рыболовной шхуны обнаружить не удалось.

Поиски экипажа продолжают специалисты Морской спасательной службы Росречморфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа во Владивостокский морской спасательно-координационный центр поступило сообщение о том, что иностранное рыболовное судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка. На судне находились рыболовы из КНДР. Двоих рыбаков эвакуировал проходящий мимо лайнер, еще четверых членов экипажа эвакуировать не удалось из-за тайфунов и сильных волн в зоне бедствия.