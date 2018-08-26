Луганск, 26 августа, 2018, 08:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки военные Луганской Народной Республики не зафиксировали нарушений режима перемирия со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Напомним, что несмотря на объявленное перемирие, украинская сторона практически регулярно производит обстрелы территорий народных республик Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа сотрудники МВД ЛНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное вблизи электрической подстанции, находящейся в районе авторынка в Луганске.

По оперативным данным, украинские спецслужбы готовили диверсию, чтобы обесточить часть районов Луганска во время празднования в Киеве дня независимости Украины.