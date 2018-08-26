Дублин, 26 августа, 2018, 08:34 — ИА Регнум. О провале католической церкви в вопросе борьбы с педофилией в среде священнослужителей заявил во время своей речи в Дублине, в котором он находится в рамках своего визита в Ирландию, папа римский Франциск. Об этом 26 августа сообщает Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По словам понтифика, лидеры католической церкви так и не смогли пресечь эти «отвратительные преступления» и такие поступки со стороны священников были и остаются «источниками стыда и боли для католической общины».

Кроме этого, Франциск осудил тех священников, кто совершил такой поступок в отношении тех «кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних» и заявил, что он намерен самым решительным способом избавить католическую церковь от данного «бедствия». Однако не уточнил, как именно он собирается сделать это.

Отметим, что скандал, связанный с педофилией в среде католического духовенства, разразился ещё во время понтификата Папы Бенедикта XVI — предшественника папы Франциска. Предположительно именно он стал решающим толчком к отречению Бенедикта XVI от престола в 2013 году.