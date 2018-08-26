Москва, 26 августа, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Погода в Москве сегодня, 26 августа, ожидается теплая — воздух прогреется до +27 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. 1897

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице прогреется до +25…+27 градусов.

Ожидается переменная облачность без осадков. В регионе дует юго-восточный ветер скоростью 3−8 м/с.

Москва остается в зоне влияния обширного антициклона, растянувшегося от Салехарда до Волгограда.