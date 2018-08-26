Дамаск, 26 августа, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем прибудет в Москву с официальным визитом в конце августа, сообщил 25 августа департамент информации и печати МИД РФ.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем в Москве в 2015 году

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили информацию о планируемом визите главы МИД Сирии Валида Муаллема в Москву. Визит сирийского вице-премьера и министра иностранных дел назначен на конец августа.

Напомним, ранее о планируемом визите министра иностранных дел Сирии в Москву сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад. Сирийский дипломат отметил, что визит пройдет в рамках работы межправительственных комиссий между Сирией и Россией.