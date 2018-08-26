Санкт-Петербург, 26 августа, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Серьезный инцидент произошел вечером в субботу, 25 августа, на Володарском мосту через Неву в Санкт-Петербурге. Разводной пролет только что отремонтированной переправы самопроизвольно пришел в движение и спровоцировал ДТП с тяжелыми последствиями. Случившееся может быть следствием некачественного ремонта проезжей части моста.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Разведенный Володарский мост

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ЧП произошло в 20:42. С пролетом моста, а затем между собой столкнулись три транспортных средства: Nissan Qashqai, Lada Kalina и маршрутка «ПАЗ».

Тяжелее всего пострадал водитель «Лада Калина»: молодой мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Женщина, управлявшая иномаркой, госпитализирована в состоянии средней тяжести. В автобусе пострадал пассажир, он также отправлен в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ЧП проводится проверка.

За день до ЧП, 24 августа, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга отчитался о досрочном завершении работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части Володарского моста.

Ремонт дорожного покрытия на мосту проходил с 6 августа. Окончание работ было запланировано на 26 августа, но произошло на два дня раньше этого срока.

По данным источника издания «Фонтанка», в ходе дорожного ремонта на мост могли положить слишком тяжелый асфальт, из-за которого нарушились динамические характеристики разводного пролета. Однако в петербургском «Мостотресте» пока не готовы назвать причину инцидента.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в настоящее время по Володарскому мосту идет движение транспорта в обычном порядке в обе стороны.