Тегеран, 26 августа, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Число пострадавших в результатет сильного землетрясения в Исламской Республике Иран возросло до 140 человек. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Press-TV.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 августа в 1:13 по московскому времени в Иране было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

По предварительным данным, в результатет землетрясения погиб один человек. Сперва сообщалось о 65 пострадавших, теперь их число возросло до 140 человек.