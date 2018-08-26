Москва, 26 августа, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Группировка из нескольких тысяч боевиков готовится начать наступление на сирийские города Хаму и Алеппо. Об этом сегодня, 26 августа, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, группировка боевиков, численностью в несколько тысяч человек, при бронетехнике, сконцентрировалась для наступления на Хаму и Алеппо.

Также Цыганков рассказал, что в населенном пункте Джиср Эш-Шугур боевики заставляют местное население тренировать действия «в условиях химического заражения». Идет активная подготовка к очередной провокации с химическим оружием и боевики уже доставили восемь емкостей с хлором в населенный пункт Халлюз в окрестностях Джиср Эш-Шугур.

Командование террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фронт национального освобождения» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фронт освобождения Сирии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что не собирается вступать в переговоры с правительством и не намерено участвовать в политическом урегулировании конфликта. Именно эти группировки и готовятся начать наступление.