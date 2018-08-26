Канберра, 26 августа, 2018, 08:02 — ИА Регнум. О своем уходе объявила глава МИД Австралии Джули Бишоп. Она написала об этом 26 августа в своем аккаунте в twitter.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Джули Бишоп

«Сегодня я известила премьер-министра о том, что покидаю занимаемый мной в кабмине пост министра иностранных дел», — говорится в сообщении Бишоп. Также экс-глава австралийского МИД подчеркнула, что работа на данном посту была для неё большой честью.

На состоявшихся на этой неделе выборах нового лидера Либеральной партии Австралии, в которых участвовали три кандидата, Джули Бишоп выбыла уже в первом туре голосования, набрав наименьшее количество голосов. Дальнейшая борьба развернулась между бывшим казначеем страны Моррисоном и главой австралийского МВД Питер Даттоном. В итоге с перевесом в пять голос победил Моррисон.

Джули Бишоп возглавляла МИД Австралии с 2013 года став первой женщиной на этом посту, также она является заместителем руководителя Либеральной партии страны.