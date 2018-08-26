Берлин, 26 августа, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Россия стремится избавиться от диктата доллара путем активных закупок золота и продаж государственных облигаций США, пишет 26 августа немецкое издание Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По мнению автора статьи, Москва не рассчитывает на нормализацию отношений с Вашингтоном в ближайшее время. И потому, по мнению эксперта из США Джеймса Рикардса, выработала определенный «стратегический план», а золото является идеальным вложением для защиты от западных санкций.

Die Welt отмечает, что Россия постоянно систематически наращивала свой золотой запас, который увеличился с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн в 2018 г., в результате чего Россия стала пятой в мире страной по размеру золотого запаса, опередив, таким образом, даже Китай.

В качестве заключения эксперт Die Welt отмечает, что политика президента США Дональда Трампа, использующего доллар как оружие против других стран, может привести к тому, что золото станет гораздо более важным фактором в финансовой системе мира.

Отметим, ранее сообщалось, что Центробанк России в июле закупил 26,1 тонн золота. Более крупные закупки «желтого металла» проводились ЦБ РФ только в ноябре 2017 года.