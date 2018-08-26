Москва, 26 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. О том, что её слова о Крыме были искажены журналистами, заявила 26 августа в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ латвийская певица Лайма Вайкуле.

Okras Лайма Вайкуле

«Понимаете, в чем парадокс этой истории… когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым», — я сказала: «Нам запрещено», — заявила латвийская певица.

По словам певицы, такое развитие ситуации «злит» её. Она ещё раз подчеркнула, что говорила о запрете латвийских властей на выступления в Крыму артистов из Латвии и отметила, что не испытывает негативных чувств по отношению к жителям полуострова. Однако сможет приехать с концертом в Крым только после отмены запрета латвийских властей.

Кроме этого, певица сообщила, что она любит свою публику и хочет петь для неё, а также просит не впутывать ее в политику.

Отметим, ранее на пресс-конференции перед своим выступлением в Одессе в ответ на вопрос, собирается ли она ехать с концертом в Крым, певица заявила, что не поедет туда ни за какие деньги, так как европейцам это запрещено. Также она отметила, что не испытывала теплых чувств к распавшемуся Советскому Союзу и потому была рада его распаду.