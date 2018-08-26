Челябинск, 26 августа, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Трехлетний ребенок возвращен в Россию из Молдавии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Константин Маковский. Дети бегущие от дождя. 1872

«Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области помогли вернуться на Родину трехлетней челябинке», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что девочку 2015 года рождения ее мать — гражданка Молдавии — увезла в свою страну. Однако вскоре ребенка нашли брошенным на вокзале. Молдавские социальные службы взяли ребенка под опеку.

В России у девочки остались ее отец и тетя — оба российские граждане, которые, как отмечают правоохранители, не знали, что ребенок остался без материнской опеки.

«В настоящее время девочка вернулась домой в Челябинск и проживает в семье тети, под опекой которой будет находиться», — сообщили в полиции.

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