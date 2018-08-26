Кабул, 26 августа, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Встреча по проблеме терроризма состоялась между афганским премьер-министром Абдуллой Абдуллой и Джоном Николсоном, главой контингента НАТО в Афганистане, сообщил чиновник в Twitter.

Halifax International Security Forums Абдулла Абдулла — премьер Афганистана

«Сегодня вечером [25 августа] у меня была конструктивная встреча с генералом Джоном Николсоном, главой контингента и операции «Решительная поддержка» в Афганистане», — заявил Абдулла.

По словам афганского чиновника, темой переговоров стал поиск эффективных способов борьбы с террористами на территории страны.

Напомним, афганские власти отказались участвовать в ежегодной встрече Московский формат, посвященной поиску политических методов выхода из ситуации в горячих точках, в частности — в Афганистане. Американская сторона ранее также отказалась приехать в Москву, хотя ее пригласили.

При этом проблемы терроризма в Афганистане не ослабевают. Ежедневно в стране происходят атаки или на мирных жителей или на представителей власти и силовых структур.