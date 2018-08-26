Кабул, 26 августа, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Дети погибли во время наводнения в афганской провинции Кунар, сообщает агентство «Пажвок».

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

Причиной наводнения стали сильные дожди на востоке страны. В результате погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Тела трех человек так и не нашли.

Вода повредила не только инфраструктурные объекты Кунара, но и земли с посевами.

Отметим, что власти страны, занятые борьбой с террористами, не могут выстроить надежную защиту от ежегодных стихийных бедствий, поэтому в Афганистане наводнения регулярно уносят человеческие жизни.