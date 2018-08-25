Киев, 26 августа, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Украинской власти следует предоставить Донбассу автономию для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины, заявил Виктор Медведчук, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске, в интервью «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

По словам украинского политика, судя по социологическим данным, которые не нравятся официальному Киеву, 43% граждан каждой из республик Донбасса выступает за независимость.

«А 43% выступают за возвращение в Украину, но в составе автономии, которая будет входить в состав Украины, — сказал Медведчук. — Это разве не предложение для власти? По такому пути надо двигаться, чтобы реализовать Минские соглашения, а почему нет?»

При этом, по его словам, с Донбассом нужно договариваться, а не ставить ему ультиматум, потому что, как он считает, «люди уже к этому готовы».

«Мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии», — сказал Медведчук.

Напомним, по данным на начало мая, большинство жителей ДНР не поддерживают украинскую власть: 74% выразили недоверие, а 15% заявили, что ненавидят её.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук заявил, что украинский президент Пётр Порошенко только говорит о соблюдении Минских соглашений, а сам не верит в них и не стремится их выполнять.