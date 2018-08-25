Дамаск, 26 августа, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Более 70% территории провинции Идлиб в Сирии контролируется террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщалось на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«На сегодняшний день более 70% территории сирийской провинции Идлиб находится под контролем террористических группировок, наиболее известной и многочисленной среди которых является «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ранее «Джабхат Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили на брифинге.

На минувшей неделе ее главарь Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к джихаду против Дамаска не только своих подчиненных, но и всех террористов, орудующих в Идлибе. Террористы удерживают более 500 человек — людей, которые выступают за политический диалог.

Сейчас, как отмечают военные, к наступлению на сирийские провинции Хама и Алеппо готовятся несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой. Параллельно готовятся провокации в пользу США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Сирии террористы в очередной раз готовят провокацию для дискредитации законного правительства.