Дамаск, 26 августа, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Очередная провокация, готовящаяся при участии скандально известной организации «Белые каски», в Сирии преследует целью оправдать новый ракетный удар США и его союзников по этому ближневосточному государству. Об этом сообщалось на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белые каски

На состоявшемся 25 августа брифинге было сказано, что в сирийском населенном пункте Джиср Эш-Шугур «Белые каски» начали так называемые тренировки по действиям «в условиях химического заражения».

Террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили на эту территорию восемь ёмкостей с хлором, которые сейчас находятся в населенном пункте Халлюз на складе группировки «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эта провокация с участием «Белых касок», имитирующих спасение пострадавших от химоружия, планируется при активном участии британских спецслужб и должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — отмечалось на брифинге.

Отмечается, «в пользу» ракетного удара говорят сразу несколько фактов: и описанная выше инсценировка химической атаки, и призыв к джихаду со стороны главаря террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мухаммад Аль-Джулани и ничем не обоснованные заявления руководства стран Запада о готовности к ракетным ударам по Сирии.

Напомним, Аль-Джулани призвал к джихаду против Дамаска не только своих приспешников, но и всех боевиков, терроризирующих Сирию. Его группировка контролирует большую часть провинции Идлиб.