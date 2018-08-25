Черкесск, 25 августа, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Тело альпинистки, пропавшей более 30 лет назад, обнаружено на Эльбрусе. Об этом, как передает НТВ, сообщили в МЧС по Карачаево-Черкесии.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890

«По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении (на самую высокую гору Европы) 31 год назад, — рассказал источник. — Тело эвакуировано».

При женщине, тело которой было обнаружено на высоте около 4 тыс. метров, найден паспорт и билет на авиарейс.

Спасатели добавили, что женщина, вероятно, погибла при восхождении на Эльбрус в 1987 году. Тогда лавина накрыла группу альпинистов из семи человек.

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