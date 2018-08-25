Вашингтон, 25 августа, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил политика Скотта Моррисона с назначением на пост премьер-министра Австралии. Об этом глава Белого дома написал на странице в соцсети Twitter.

Clrdms Скотт Моррисон

«Поздравляю нового премьер-министра Австралии Скотта Моррисона», — написал Трамп.

По словам главы государства, таких «больших друзей», как США и Австралия, больше не существует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа казначей правительства Австралии Скотт Моррисон был назначен новым премьер-министром Австралии и главой правящей Либеральной партии.

Читайте также: В Австралии избран новый премьер-министр