В Болгарии перевернулся туристический автобус
София, 25 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Болгарии попал в ДТП туристический автобус. Об этом сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на свои источники.
Иван Иванов
Скорая помощь
Авария произошла в субботу, 25 августа, вблизи города Своге. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, еще более 20 пострадали.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.
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