София, 25 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В Болгарии попал в ДТП туристический автобус. Об этом сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на свои источники.

Иван Иванов Скорая помощь

Авария произошла в субботу, 25 августа, вблизи города Своге. По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, еще более 20 пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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