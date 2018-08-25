Москва, 25 августа, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, в телефонном разговоре с родственниками назвала условия содержания в американской тюрьме приемлемыми. Об этом сообщил ТАСС ее отец Валерий Бутин.

Тюремная камера

«Приемлемые условия содержания (в тюрьме), нормальное питание, — рассказал Бутин, ссылаясь на слова дочери. — Трудности (у Марии Бутиной) только с временным распорядком».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Мария Бутина, которую обвиняют в «ведении деятельности в пользу иностранного государства», задержали в США в июле 2018 года.

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