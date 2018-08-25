«Рубин» и «ЦСКА» разделили очки в матче РПЛ
Казань, 25 августа, 2018, 18:29 — ИА Регнум. 25 августа на стадионе «Казань Арена» между коллективами «Рубин» и «ЦСКА» (Москва) был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Первый мяч на 10-й минуте забил скоростной форвард национальной сборной России Дмитрий Полоз, замкнув навес Чико — 1:0. На экваторе второй половины матча вышедший на замену Федор Чалов сравнял счет — 1:1. Голевой передачей отличился Кристиян Бистрович.
Статистика матча («Рубин"/"ЦСКА»)
Удары 8/7
Удары в створ ворот 5/3
Процент владения 53%/47%
Поданные угловые 1/3
Нарушения правил 13/15
Набрав 6 очков «Рубин» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «ЦСКА» с тем же количеством очков идет позицией ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Рубин»: Коновалов, Чико, Кудряшов, Сорокин, Навас, Устинов, Коновалов, Могилевец, Камболов, Полоз, Азмун.
«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Ефремов, Влашич, Бийол, Ахметов, Эрнандес, Жамалетдинов.
Бригада арбитров: Виталий Мешков | Алексей Воронцов | Р. Абусуев | Сергей Лапочкин.
Желтые карточки: Бекао — 41, Азмун — 71, Ефремов — 74, Бистрович — 86.
Голы: Полоз 10 — 1:0, Чалов 67 — 1:1.