Казань, 25 августа, 2018, 18:29 — ИА Регнум. 25 августа на стадионе «Казань Арена» между коллективами «Рубин» и «ЦСКА» (Москва) был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

Первый мяч на 10-й минуте забил скоростной форвард национальной сборной России Дмитрий Полоз, замкнув навес Чико — 1:0. На экваторе второй половины матча вышедший на замену Федор Чалов сравнял счет — 1:1. Голевой передачей отличился Кристиян Бистрович.

Статистика матча («Рубин"/"ЦСКА»)

Удары 8/7

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 53%/47%

Поданные угловые 1/3

Нарушения правил 13/15

Набрав 6 очков «Рубин» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «ЦСКА» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Рубин»: Коновалов, Чико, Кудряшов, Сорокин, Навас, Устинов, Коновалов, Могилевец, Камболов, Полоз, Азмун.

«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Ефремов, Влашич, Бийол, Ахметов, Эрнандес, Жамалетдинов.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Алексей Воронцов | Р. Абусуев | Сергей Лапочкин.

Желтые карточки: Бекао — 41, Азмун — 71, Ефремов — 74, Бистрович — 86.

Голы: Полоз 10 — 1:0, Чалов 67 — 1:1.