Калуга, 25 августа, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Межрегиональный фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо» торжественно открылся утром, 25 августа, в новом городском парке Калуге.

Kaluga-gov.ru На конкурсе «Дорогами традиции».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном центре народного творчества, в мероприятиях фестивале принимают участие мастера народных промыслов из регионов России.

Основной частью фестиваля стал конкурс «Дорогами традиции» — творческое соревнование среди мастеров на заданную тему в режиме реального времени. Участники представили свои изделия в номинациях: «Гончарство», «Традиционная глиняная игрушка», «Ткачество» и «Текстильная кукла».

Программа фестиваля также включает: мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и солистов, встречи с участниками и выставку-ярмарку.

Гости праздника народного творчества также смогут принять участие в интерактивных играх и послушать калужские народные песни.

Напомним, калужский межрегиональных фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо» проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

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