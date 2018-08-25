Севастополь, 25 августа, 2018, 17:44 — ИА Регнум. На Тороповой даче под Севастополем проходит Фестиваль «Крымская волна», участие в котором принимают известные российские рэп и хип-хоп исполнители и диджеи.

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Участниками фестиваля стали 25/17, ST, PLC, Айкью, Моsя, Bassquaid, TonyTonite, Mastang и другие.

«Крымская волна» продолжит прошедший в республике на мысе Тарханкут первый масштабный Open Air «Тарханкут. Крымская волна», объединивший экстремальный спорт и музыку. За три дня фестиваль посетило более 10 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 по 12 августа в Крыму, в районе мыса Тарханкут проходил первый фестиваль «Тарханкут. Крымская волна», объединивший поклонников экстремальных видов спорта, рэпа и хип-хопа.

На территории фестиваля размещались паркур-парк, станция серфинга, пляжный стадион, баскетбольная площадка, пляжный клуб, сцена, танцпол, а также кемпинговая стоянка и торговые точки питания. Вход на территорию фестиваля «Тарханкут. Крымская волна» был бесплатным.

Посетители площадки фестиваля стали зрителями самых зрелищных спортивных активностей на земле и воде — велотриал, паркур, воркаут, мотофристайл, BMX, слэклайн (хождение по стропе) и акробатика на батутах, а также вейкбординг, аквабайк и сапсерфинг, и смогли принять участие в мастер-классах.