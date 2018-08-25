Анкара, 25 августа, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 25 августа Anadolu.

BijiKurdistan Рабочая партия Курдистана. 2014

Полиция подозревает, что задержанный является одним из высокопоставленных членов РПК, возглавляющий один Демократический народный центр во Франции, который оказывает поддержку курдским повстанцам.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.