Посёлок городского типа Заокский, Тульская область, 25 августа, 2018, 17:03 — ИА Регнум. На предпремьерный показ спектаклей перед новым театральным сезоном приглашает зрителей театр «Барабан» в Тульской области, сообщается 24 августа в группе театра в соцсети.

Театр «Барабан» Болотов.Дача

Показы пройдут в деревне Дворяниново Заокского района Тульской области, где с 13 по 25 августа находилась летняя выездная резиденция театра.

Всё, что увидят зрители 25 августа, было создано коллективом театра во время летней резиденции. Театр собирается представить на суд зрителей сразу четыре спектакля в разных локациях. Все спектакли, созданные в летней резиденции, будут включены в репертуар театра в новом сезона, а лучшие из них будут представлены в специальной программе фестиваля современной драматургии «Любимовка» в Москве.

Напомним, что летняя резиденция тульского театра «Барабан» проходила в этом году впервые. Это был двухнедельный интенсив для работников театра, во время которого они создавали «театр мечты». При этом с нуля создавались спектакли, продумывались постановочные решения и сценическое оформление.