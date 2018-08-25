Пермь, 25 августа, 2018, 16:50 — ИА Регнум. На строительной площадке города Перми были найдены пять артиллерийских снарядов, сообщает 25 августа 59.ru.

torange.biz Артиллеристский снаряд

Находка была совершена на улице Красные казармы в Свердловском районе города, где в настоящее время ведется строительство жилого дома. Рабочие в срочном порядке вызвали взрывотехников для утилизации снарядов. В последствие выяснилось, что находка не представляла угрозу.

Напомним, в Перми регулярно совершаются подобные находки. Так, в мае 2018 года в поселке Сылва был обнаружен минометный снаряд. В мае 2017 года неподалеку от железнодорожного вокзала Пермь-2 была совершена другая находка, вызвавшая немалое удивление: там же, около вокзала был найден танковый пулемет Дягтерева, стоявший на вооружении Красной армии с 1929 года.