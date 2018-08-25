Тверь, 25 августа, 2018, 16:30 — ИА Регнум. В Твери скончался 61-летний музыкант и композитор Сергей Локтев. Информация об этом появилась в субботу, 25 августа, на его личной странице в соцсети «Вконтакте».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

"Вчера (24 августа) покинул этот мир Сергей Локтев», — говорится в сообщении.

Причина смерти Локтева пока неизвестна. Дата и место прощания с музыкантом будут определены позднее.

Напомним, Сергей Локтев был лидером группы «Интромир».

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