Пермь, 25 августа, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Начиная с 18 сентября 2018 года жители Перми смогут совершать прямые рейсы в Минеральные Воды, сообщает портал Properm.ru.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет в небе

Билеты уже поступили в продажу. Самолеты будут совершать вылеты из аэропорта «Большое Савино» два раза в неделю по вторникам и пятницам в 05:15 по местному времени. Перелет будет длиться три часа 30 минут.

Напомним, недавно в Перми открылись продажи билетов по другим направлениям: в города Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Это стало возможно благодаря федеральной программе, направленной на развитие внутренних авиарейсов.