Рязань, 25 августа, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Легковой автомобиль БМВ столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает Управление МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло сегодня, 25 августа, на 263 км автодороги Москва-Челябинск М5 «Урал». По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.

«Автомобиль БМВ сгорел, — говорится в сообщении. — Пострадавший в ДТП водитель автомобиля МАЗ госпитализирован».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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