Уфа, 25 августа, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Победой питерского футбольного клуба закончилась встреча пятого тура молодежного футбольного первенства России между «Зенитом» и «Уфой». Об этом 25 августа сообщает МатчТВ.

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Состоявшаяся в субботу в Уфе встреча закончилась победой «Зенита» «в сухую» с разгромным счетом — 5:0. Голами в ворота «Уфы» отметились Максим Левин (с пенальти 15-ая минута), Алексей Смирнов (19-ая), Кирилл Алоян (45-ая), Никита Симдянкин (67-ая) и Даниил Шамкин (87-ая).

После победы «Зенит», набрав три очка, поднялся с шестью очками на шестую строчку турнирной таблицы. «Уфа» не имеющая очков находится на самой последней.

В следующем туре футбольного молодежного первенства «Зенит» примет у себя на поле московский «Спартак», а «Уфа» на выезде встретится с грознинским «Ахамтом».