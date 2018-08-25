Брюссель, 25 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Первое место по итогам свободных заездов в рамках гран-при Бельгии по автогонкам «Формулы 1», занял пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель сообщает 25 августа МатчТВ.

Alberto-g-rovi Себастьян Феттель

Феттель показал лучшее время на круге: 1 минута 42,661 секунды. Вторым стал его партнер о «Феррари» финн Кими Райкконен с результатом 1.42, 724, на третьей строчке — британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» — 1.42,798.

Российский гонщик Виталий Сироткин выступающий за «Уильямс» с результатом 1.46,630 — на 18-м месте, его партнер по «Уильямсу» канадец Лэнс Строл — на 17-й строчке (1.46,502).

Квалификационные заезды на гран-при Бельгии начнутся позже в субботу.