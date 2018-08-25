Таганрог, Ростовская область, 25 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Фестиваль «Зонтичное утро» в честь дня рождения актрисы Фаины Раневской стартовал в Таганроге, сообщает 25 августа портал Don24.

Цитата из к/ф «Подкидыш», реж. Татьяна Лукашевич. СССР. 1939 Фаина Раневская

Фестиваль будет с 25 по 27 августа. Большинство мероприятий пройдёт в главном городском парке Таганрога — парке имени Максима Горького. Для гостей праздника будет устроена гастрономическая площадка «Зонтичный пикник», где можно будет попробовать угощение из старинных донских самоваров, а также будет выставка-ярмарка разных кондитерских изделий и варенья к чаю.

Для маленьких посетителей фестиваля будет организована специальная тематическая детская площадка «Маленькие зонтички», а взрослых, в числе других мероприятий, ждут показательные выступления школы танцев, мастер-класс по росписи пряников и показ выпусков сатирического журнала «Фитиль» и киноленты «Осторожно, бабушка!» с участием Фаины Раневской.

26 августа состоится церемония закрытия второй парусной регаты в честь великой актрисы. Гости фестиваля также смогут посетить выставку о жизни Раневской и поучаствовать в викторине.

Как отметили организаторы, пропуском на праздник послужит зонтик, который непременно нужно будет взять с собой.

Отметим, что фестиваль «Зонтичное утро» проходит в Таганроге с 2008 года. А в 2016 году проект из Таганрога «Зонтичное утро, или культурное потрясение» завоевал 1-е место во всероссийском этапе конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian event awards» в номинации «Лучшее событие, посвященное Году кино».