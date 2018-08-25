Рязань, 25 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между Рязанской и Новгородской областями подписано сегодня, 25 августа, в Рязани. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области, документ подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который прибыл в Рязань с рабочей поездкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Соглашение предусматривает развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Планируется вести совместную работу в области туризма, высоких технологий, активно обмениваться лучшими практиками реализации инвестиционных проектов, создания благоприятной бизнес-среды.

«Уверен, что подписание соглашения позволит вывести двусторонние контакты на качественно новый уровень — в первую очередь в сфере туризма, в которой у Новгородской области большие успехи. Надеюсь, что новгородцы будут с удовольствием ездить в Рязань, а жители нашего региона — в Новгородскую область», — прокомментировал Николай Любимов.

Андрей Никитин, комментируя событие, отметил, что Новгородская и Рязанская области имеют много общего: традиции, богатую историю, схожую структуру промышленности, экономику.

«У нас похожие задачи, похожие перспективы и похожие ограничения. Так сложилось, что мы с Николаем Любимовым были назначены примерно в одно время. Мы часто созванивались, советовались, как решать те или иные вопросы, как организовывать ту или иную работу. Новгородская область взяла очень много позитивного из того, что делается в Рязанской области», — заявил губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новгородской области и Великого Новгорода обозначили туризм приоритетным направлением развития региона.