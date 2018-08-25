Киев, 25 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в Вооруженных сила Украины служат 25 тыс. женщин. Об этом она написала на своей странице в американской социальной сети Facebook сегодня, 25 августа.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Присяга

Геращенко считает, что военный парад в Киеве был «безупречным» и «идеальным». Однако ему не хватало определённого акцента на том, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов.

Также она отметил, что в рядах ВСУ по контракту служат 25 тыс. женщин, при этом 3 тыс. из них имеют офицерские звания.

«Страна должна знать, сколько у нас женщин-подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами», — заявила Геращенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Киеве состоялся военный парад в честь дня независимости этой страны. На параде президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина якобы не только выстояла перед лицом «российской агрессии», но и стала сильнее. Также Порошенко уверен, что ВСУ — лучшая армия на Европейском континенте.