Уфа, 25 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Со счетом 5:2 в пользу нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимика» завершилась встреча между нижнекамской командой и клубом «Барыс» из Астаны в рамках первого тура за кубок республики Башкирия. Об этом 25 августа сообщает МатчТВ.

Цитата из м/ф «Щайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Пропустил

Встреча проходила в Уфе, счет во встрече открыла команда из Астаны, однако затем удача перешла к нефтекамской команде. Голы в составе «Нефтихимика» забили Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов, Эмиль Галимов и дважды поразивший ворота «Барыса» в большинстве Андрей Сергеев. У «Барыса» две отыгранные шайбы на счету Никиты Михайлиса и Андре Петерссона.

Следующую встречу предсезонного турнира «Нефтекамск» проведет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.