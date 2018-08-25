Вашингтон, 25 августа, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Адвокат российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в шпионаже в пользу России, Роберт Дрисколл потребовал, чтобы суд освободил его подзащитную из-под стражи. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Pavel Starikov Мария Бутина

Согласно этим документам, Бутина подала запрос об освобождении из-под стражи на время ожидания судебного процесса. Запрос подан в рамках программы PSA, которая предполагает, что обвиняемый может находится под домашним арестом, если он согласится надеть электронный браслет, который фиксирует его местоположение.

Адвокат Бутиной в своем ходатайстве перед судом подчеркнул, что опасение властей США насчет бегства Бутиной сильно преувеличены. Дрисколл напомнил, что у обвинения даже нет внятных доказательств того, что Бутина контактировала с представителями российских спецслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина была арестована в США по обвинению в работе в качестве иностранрного агента без регистрации в американском министерстве юстиции. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину Бутина категорически отрицает. Следующие судебное заседание по её делу состоится 10 сентября.

Между тем российские дипломаты сообщают, что Бутина содержится в тюрьме в крайне тяжелых условиях, «на грани пыток». Ей отказывают в медицинской помощи и не дают нормально спать.