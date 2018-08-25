Киев, 25 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая в прошлом была прокурором Крыма, подала в Конституционный суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционность некоторых положений украинского Уголовного процессуального кодекса. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в Конституционном суде Украины.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

По данным агентства, Поклонская просит Конституционный суд Украины оценить часть 3 статьи 309 УК Украины, которая определяет решения следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, а также часть 4 статьи 399, в которой речь идёт об оставлении апелляционной жалобы без движения, её возвращении или отказе в возбуждении дела.

В КСУ подчеркнули, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Поклонской, а также главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова на Украине возбуждено уголовное дело.

Всех их на Украине обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целлостность и неприкосновенность Украины.