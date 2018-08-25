Турин, Италия, 25 августа, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Акции футбольного клуба из Турина «Ювентус» выросли на 55,15% с приходом в команду из мадридского «Реала» нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду сообщает 25 августа Football Italia.

(сс) Jan S0L0 Криштиану Роналду

С 1 июня рост стоимости акций составил 65,43%, а с 1 июля — 55,15%, с 0,66 евро до 1,024 евро за акцию. Кроме того, капитал «Ювентуса» составил 1,035 миллиарда евро.

Криштиану Роналду был куплен у «Реала» за 117 миллионов евро, его годовой заработок составляет 30 миллионов евро. Дебют португальца в «Ювентусе» состоялся 18 августа в матче с «Кьево» в котором Криштиану не отметился никакими результативными действиями.