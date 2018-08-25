Брюссель, 25 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В порту бельгийского города Гент местная полиция перехватила партию кокаина весом более двух тонн. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает телеканал VRT.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Шеф, всё пропало, всё пропало!

Кокаин был упакован в 1900 пакетов, которые находились в трёх контейнерах на корабле, пришедшем из Бразилии. На кадрах оперативной съемки видно, что на пакетах с кокаином наклеен логотип российской партии «Единая Россия». При этом бельгийские журналисты не обратили на это внимания.

Почему на пакетах с кокаином наклеены именно логотипы партии «Единая Россия», пока неизвестно.

Бельгийские правоохранительные органы отмечают, что это самая крупная партия кокаина, когда-либо изъятая в порту Гента. Полиция обнаружила её ещё 21 августа.

Общая стоимость партии оценивается в 100 млн евро при продаже конечному потребителю или в 56 млн евро по рыночной цене.

Прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело по факту обнаружения рекордной партии кокаина. Правоохранительные органы выясняют, кто же был организатором канала поставки кокаина.