Москва, 25 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. 8 сентября в День города в Москве торжественно откроется концертный зал в парке «Зарядье». На сцену выйдут звезды мировой оперной сцены — Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова и Хуан Диего Флорес в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

А 9 сентября в новом зале своим исполнительским мастерством блеснет Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнёва. Провести «диагностику» уникального по акустике и техническому оснащению зала было поручено РНО. После репетиции Михаил Плетнёв отметил необычно широкие возможности помещения для экспериментов со звуком. «Для такой конструкции зала должна быть специальная акустическая система, которая бы позволяла доносить одинаково хорошее и полноценное звучание во все его концы так, чтобы зал имел единую акустику, и этим и отличаются хорошие залы, тем, что в них слышно хорошо с любого места», — подчеркнул народный артист РСФСР Михаил Плетнев. В новом музыкальном пространстве меняется высота не только самого оркестра, но даже зрительские места в партере и амфитеатре могут подниматься на 2,5 метра в высоту или полностью складываться. Зал отделан акустическими породами дерева: пол сделан из аляскинского кедра, стены — из темного дерева махагони.

Ценителям музыки остается дождаться этого знаменательного события.