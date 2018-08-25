Москва, 25 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы задержали четырёх членов преступной группировки, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила журналистам официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Victor Задержание

По данным правоохранительных органов, организованная преступная группировка с 2013 по 2017 годы занималась проворачиванием незаконных банковских операций. Злоумышленники действовали через более чем 60 подконтрольных им фирм однодневок, на расчетные счета которых переводились средства «клиентов». По оценкам полиции, доход банды за все годы деятельности составил около 300 млн рублей.

Задержаны были четверо членов банды. Двоих из них отправили под домашний арест, двоих выпустили под подписку о невыезде.

По месту жительства фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент».

Следствие продолжается.